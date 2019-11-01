Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
Son Dakika Teknoloji 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

7 saat önce

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Çalışmanın Geleceği ve STK'ler ile Sendikalar" temasıyla başladı.

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Çalışmanın Geleceği ve STK'ler ile Sendikalar" temasıyla başladı.

Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, toplumların büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

Değişim ve dönüşümün son yıllarda daha da arttığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanayi ve ülkeler için çok önemli olan bu kavramların aynı zamanda insana dönük bir yüzü var. İnsanı ikinci plana iten endüstri 4.0 veya toplum 5.0 söz konusu olamaz. İnsanı içine alan, önceleyen bir yaklaşımı vurgulamamız gerekiyor. Düzenlemekte olduğumuz bu sempozyumla; Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0, çalışma yaşamını, insanı, refahı, mutluluğu, sosyal politikaları nasıl etkileyecek, bütün bunların bilimsel olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır."

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da iyi ya da kötü olarak yapılan her şeyin insanları etkilediğini belirtti.

Yazıcı, toplumların daima geliştiğini dile getirerek, "Biz eğer özelikle bir kişinin insan olduğunu, kıymetli olduğunu kabul edersek, eğer insan kıymetli ise yapılan bütün çalışmalar da kıymetli olacaktır." diye konuştu.

Kongre 2 gün sürecek.

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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