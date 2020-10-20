10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri üyeleri açıklandı

20.10.2020 11:46
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri üyeleri açıklandı, System.String[]

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması JürisiAltın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Leena Yadav'in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Leena Yadav'in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.

Ödüllü filmlerin yönetmeni Leena Yadav Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri başkanı

Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında 'Netflix Orijinal Film' kategorisinde yayınlanan 'Rajma Chawal' filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav'in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix'de yayınlanacak. Jüri üyesi Rodd Rathjen ise 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan" filmi ile kazanmıştı.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel'in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel; film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri üyeleri açıklandı

Film Festivali, Yönetmen, Ceza, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika Magazin

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