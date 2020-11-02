10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı - Son Dakika

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı

02.11.2020 13:15
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı, System.String[]

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı, online gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı, online gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı.

Festival Başkanı Adem Sözüer ile Festival Direktörü Bengi Semerci'nin yanı sıra jüri ve danışma kurulundan Ömür Atay, Vuslat Saraçoğlu, Farhad Eivazi, Zeynep Atakan ve Levent Erden de basın toplantısına katıldı.

Adem Sözüer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle festivali online yapma kararı aldıklarını söyledi.

Farklı ülkelerde 60 akademisyen sunum için davet edildi

Dijital ortamda da olsa amaçlarını yerine getireceklerini aktaran Sözüer, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin "Ben Masumum" temasıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Sözüer, masumiyet karinesinin uygulanma sıkıntılarını eleştirel bir bakışla festivalde masaya yatıracakları bilgisini verdi.

Adalet konusundaki sorunların hayatın her noktasına yansıdığına işaret eden Sözüer, farklı ülkelerden yaklaşık 60 akademisyenin, sunum yapması için davet edildiğini anlattı.

Sözüer, festival kapsamında toplamda 100'e yakın sunum yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akademik sunumları her yıl kitap haline getiriyoruz. O yüzden de festivalimize 'kitaplı festival' diyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden akademisyenler ve sinemacıları ortak bir platformda toplayıp adalet sorunlarına kafa yoracağız. Bu platformda farklı perspektiflerden 'nasıl daha adil uygulamalar olur?' konusunu irdeleyeceğiz."

Açılış filmi Massoud Bakhshi'nin "En Uzun Gece"si

Festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktaran Bengi Semerci de 10'uncu yıla özel planlamalar yaptıklarını fakat Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikleri gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Sinema profesyonelleri ve seyirciyi buluşturacak festival, 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Festivalin açılış filmi, İranlı yönetmen Massoud Bakhshi'nin, 65 yaşındaki kocasını kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam'ın hikayesine odaklanan "En Uzun Gece" filmi olacak.

8 uzun, 10 kısa film yarışacak

Gösterimler, her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları "Adalet" olan filmlerden oluşurken, "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nda 8, "Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması"nda 10 film yarışacak.

"Dünyanın Damarları", "Ektiğimiz Tohumlar", "Kolektif Suç", "Teslimiyet", "Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar", "Yabancı", "Yaşamak" ve "Yaşlı Kadın"'dan oluşan uzun metraj yarışma filmlerinin tamamı Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşurken, "Yaşamak" dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak.

"Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi, ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav'ın başkanlığında Ömür Atay, Rodd Rathjen, Alin Taşçıyan ve Tuba Ünsal'dan oluşacak.

"Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması"ndaki filmler ise başkanlığını yönetmen Ruth Gabriel'in üstlendiği, Vuslat Saraçoğlu ve Alican Yücesoy'un da yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

Festival Danışma Kurulu kararıyla "Sinema Onur Ödülü" Agnieszka Holland, "Akademik Onur Ödülü" Paulo Pinto de Albuquerque ve "Sinemaya Katkı Ödülü" Uğur İçbak'a verilecek.

26 Kasım'da sona erecek

Dünya sinemasından 5 örneğin yer alacağı "Adalet Terazisi" bölümünde, adalet temalı kısa filmlerin izleyiciyle buluşacak ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturacak.

Film endüstrisinin buluşmasını sağlayacak endüstri günleri "VisionIST"te, endüstrideki gelişmeler tanıtılacak ve iletişim toplantıları yapılacak.

"VisionIST", hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişim kurması ve bu şekilde üretimlerine katkı hedefiyle 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl da öğrenci jürisinin yer alacağı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 20-26 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı - Son Dakika


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