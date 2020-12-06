10'un adı Yusuf Yazıcı

Burak'tan asist, Yusuf'tan gol

İbrahim ALİOĞLU/ - Fransa Lig 1'in 13'üncü haftasında Lille, Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. Lille'in 2'nci golünde asisti Burak Yılmaz yaparken, gol Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'in ilk golünü ise Jonathan David kaydetti.

BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI TAKIMI SIRTLIYOR Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'in 2 puan gerisinde takibini sürdüren Lille'i Türk yıldızları taşımaya devam ediyor. Ligde 4'üncü golünü kaydeden Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 10'uncu golünü kaydederken, 2 de asist yaptı. Takımın golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon ligde 4'üncü asistini yapmayı başardı. Ligde 6, toplamda ise 8 golü bulunan Yılmaz, 4 de asist yaparak takımının önemli bir hücum silahı olduğunu gösterdi.