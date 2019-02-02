10'uncu Boğaziçi Zirvesi'nin ana teması belli oldu
57 dakika önce
Geçen yıl 82 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile 9'uncusu gerçekleştirilen ve 380 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncu yılı için hazırlıklar başladı.
Geçen yıl 82 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile 9'uncusu gerçekleştirilen ve 380 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncu yılı için hazırlıklar başladı.Zirvenin ana teması 'Ortak Gelecek için İnsan Odaklı Kalkınma' olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53
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