Son Dakika Haberleri: 10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı' İstanbul'da Gerçekleşti

10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı' İstanbul'da Gerçekleşti

18 dakika önce

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından "10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı' İstanbul'da Gerçekleşti, System.String[]
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından "10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, Menkul Kıymetler Borsası İslami açıdan değerlendirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Borsa İstanbul ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile "10'uncu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, Menkul Kıymetler Borsası, İslami açıdan değerlendirildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıya, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir, katıldı.

"Din İşleri Yüksek Kurulu'muz manevi sorumluluğu ağır bir yükün altında"

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ağır bir yükün altına olduğunu belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, "Din İşleri Yüksek Kurulu, bugüne kadar borsa ile ilgili sorulan sorulara çok genel bir cevap veriyordu. Aslında bu genel cevap bazı şeyleri kurtarsa da işin ayrıntılarına inince maalesef bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Çok genel bir cevapla idare etmeye çalıştık ise de artık bundan sonra idare etmesi mümkün değil. Çok karışık işlemler var. Bunları uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Manevi sorumluluğu ağır bir yükün altında Din İşleri Yüksek Kurulu'muz toplumun dini problemlerini çözüme kavuşturmaya çalışırken elbette bilim adamlarımızın bu birikimden istifa edecek"dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel
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