10'uncu Havacılık Zirvesi' Gerçekleşti

– NİŞANTAŞI Üniversitesi'nde '10'uncu Havacılık Zirvesi' düzenlendi.

– NİŞANTAŞI Üniversitesi'nde '10'uncu Havacılık Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, öğrencilere özellikle pilotajlık bilgisi verildiğini kaydeden Öğretim Görevlisi Necla Yıldırım, "Öğrencilerimize derste vermiş olduğumuz teorik bilgilerin dışında, akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına sektör liderlerinden birebir bilgi almaları amacıyla her yıl düzenli olarak zirve yapıyoruz" dedi.







Bu yıl 10'uncusu düzenlenen zirve, Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İki gün süren zirveye, Havaş Yurtiçi ve Yurt Dışı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir, Kaptan Pilot Menderes Çakıcı, Havayolu Pilotu Serdar Altunok, Kabin Memuru Hasan Aldın, Kaptan Pilot Alper Bekler, Ayjet Halkla İlişkiler Müdürü Zehra Buberoğlu ve Hava Harp Okulu pilotları katıldı.







"ÖĞRENCİLERİMİZİN AKLINDAKİ SORU İŞARETLERİNİ GİDERİYORUZ"







Nişantaşı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Necla Yıldırım, havacılık zirvesine ev sahipliği yaptıklarında dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve "Okulumuzda, sivil ulaştırma, kabin hizmetleri, uçak teknolojisi, havacılık yönetimi, trafik kontrol, gövde motor ve elektrik elektronik bölümleri mevcut. Oldukça geniş kapsamlı bölümlerimiz var, haliyle potansiyeli yüksek, meraklı ve bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimize derste vermiş olduğumuz teorik bilgilerin dışında, akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına sektör liderlerinden birebir bilgi almaları amacıyla her yıl düzenli olarak zirve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.











"PİLOT AÇIĞI SÖZ KONUSU"







10'uncu havacılık zirvesinin tamamını pilotajlık bölümüne ayrıldığını ifade eden Necla Yıldırım, "3'üncü havalimanının açılmasıyla, mevcut hava taşımacılığından beklediğimiz oranın önümüzdeki 10 yıl içinde artacağını ve pilot ihtiyacının fazlasıyla genişleyeceğini öngördüğümüz için, öğrencilerimizi pilotajlık hakkında daha çok bilgilendirmek açısından 10'uncu havacılık zirvesini tamamıyla pilotaja ayırdık. Zirveye katılanlar, iki gündür öğrencilerimize pilotajlığın bütün detaylarını anlattı. Okula nasıl girileceği ve sonrasında işleyişin nasıl belirleneceği ile alakalı yoğun bir zirve geçirdik" dedi.







"ŞİMDİKİ ÖĞRENCİLER ÇOK DAHA ŞANSLI"







Havacılık isteyenlere tavsiyelerde bulunan Türk Hava Yolları A-320 Kaptan Pilotu Alper Bekler, "Havacılığı seven arkadaşlara tavsiyem; sürekli havacılığın içinde kalmaya çalışsınlar. Bu bir hobi olarak, dokümanı takip ederek ya da gündemi takip ederek olabilir. Ama bir şekilde havacılığın içinde kalmalarını tavsiye ediyorum. Havacılığın hangi alanını seviyorlarsa önce onu keşfetsinler, daha sonra belirledikleri alanda kendilerini geliştirsinler. İnternetten ya da sosyal medyadan buldukları kaynaklarla kendilerini bu mesleğe şimdiden hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Seçenekler, 10 sene önceye göre çok arttı, şimdiki öğrenciler çok daha şanslı" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe

Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi