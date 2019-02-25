Son Dakika Haberleri: 10'uncu Katta Çıkan Yangında Anne ve Bebeği Dumandan Etkilendi

10'uncu Katta Çıkan Yangında Anne ve Bebeği Dumandan Etkilendi

37 dakika önce

ADANA'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katında elektrik kontağından çıkan yangına, merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

10'uncu Katta Çıkan Yangında Anne ve Bebeği Dumandan Etkilendi, System.String[]
ADANA'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katında elektrik kontağından çıkan yangına, merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangında anne ile bebeği dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77107 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, evden çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki yangına merdivenli araç ve binanın yangın söndürme hortumuyla müdahale etti. Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında ismi açıklanmayan bir kadın ve bebeği dumandan etkilendi. Durumları iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğine, olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Apartman sakinlerine de korkulu anlar yaşatan yangın, maddi hasara neden oldu. 

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

İtfaiye, Anne, Adana, 3. Sayfa
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