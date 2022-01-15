10'uncu kattan düşen 12 yaşındaki Ahmet kurtarılamadı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan, 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Erlala (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle yaşadığı 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki evlerinde, pencere kenarında hava almak için oturan Ahmet, dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Oğullarının düştüğünü fark eden aile, hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbarla adrese gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ahmet'i özel hastaneye götürdü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ahmet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.