10'uncu kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10'uncu kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

10'uncu kattan düşen kadın öldü

6 saat önce

ADANA'da, 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yaşayan Lerzan İnan (65), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

10'uncu kattan düşen kadın öldü, System.String[]

ADANA'da, 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yaşayan Lerzan İnan (65), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

Sabah saat 07.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan geçenler, kanlar içinde yatan bir kadın görünce durumu, polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, kadının öldüğünü belirledi.

Polis, kadının Lerzan İnan olduğunu ve 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğünü saptadı. Lerzan İnan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı.


Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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