Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen İranlı kadın feci şekilde can verdi! Korkunç olay kameralara yansıdı

Geçtiğimiz hafta Talatpaşa mahallesinde bulunan bir sitedeyalnız yaşayan 30 yaşındaki İranlı M.J, yaşadığı 10'uncu kattaki dairenin penceresinden düştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, M.J'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRILIYOR

Erkek arkadaşı ile sorunları olduğu öğrenilen kadının, ölüm nedeni geniş çaplı araştırılmaya başlandı. Olay anında evde başka biri veya birileri olup olmadığı araştırılıyor.

OLAY ANI KAMERADA

İranlı M.J'nın düşme anı ise site güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yere çakılan kadının hareketsiz bir şekilde yattığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görülüyor.