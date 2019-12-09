Son Dakika Haberleri: 10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı
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10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı

6 saat önce

Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde bir adam, apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü.

10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı, System.String[]

Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde bir adam, apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü. Ayakkabılarını almak için eğildiğinde kendisi de boşluktan aşağı düştü. Apartmanın 10'uncu katından düşerek, ilk katında baş aşağı olarak sıkışan adamı ise acil yardım ekipleri kurtardı.

Olay, Sergelyakhskoye yolu üzerindeki bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir adam apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü. Ayakkabılarını almak için eğildiğinde kendisi de boşluktan aşağı düştü. Apartmanın 10'uncu katından düşen adam apartmanın ilk katında baş aşağı bir şekilde sıkıştı ve yardım için bağırmaya başladı. Apartman sakinleri adamın, duvardan gelen seslerini duyarak, durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, baş aşağı olarak sıkışan adamı bulunduğu yerden kurtardılar.

Sıkıştığı yerden kurtarılan adamın 28 metreden aşağı düştüğü, ancak havalandırma boşluğunun alt katlara doğru daralması nedeniyle ilk katta sıkışarak, olaydan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Havalandırma boşluğunda baş aşağı sıkışan adam

-Adamın kurtarılma anları

-Yardım ekiplerinin demir kesme makinesiyle adamı kurtarması


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
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