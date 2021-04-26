Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı

26.04.2021 15:23
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde Gürcü rakibini yenerek 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, yurda döndü. Kayaalp'i havalimanında kendi ekibi dışında karşılayan kimse olmadı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda şampiyon olan ve kariyerinde 10'uncu Avrupa Şampiyonluğunu ekleyen Rıza Kayaalp, Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.30'da Varşova'dan İstanbul'a gelen Milli Güreşçi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÜMİTLİ GİTTİM, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM"

Çok zorlu bir yılı geride bıraktığını ve Avrupa Şampiyonu olarak bu zorlu yılı tamamladığını ifade eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "Büyük bir şampiyonluğu ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Zorlu bir süreç geçirdik, olimpiyatlar iptal oldu ve zorlu bir yılı geride bıraktık. Aslında olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi olmuştu. Çünkü sakatlığım vardı ve ben 'tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum' demiştim. Çok şükür döndüm. İki turnuvada güzel maçlar yaparak kendimi denemiş oldum ve formumu yakaladım. Avrupa Şampiyonası'na daha ümitli bir şekilde gittim. Finale kadar iyi mücadele ettim. Finalde de 3-1 yenerek hedefime ulaşmış oldum. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyorum, Allah'a şükür moralimi almış oldum" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı

"HEM ÜLKEM İÇİN, HEM BENİM İÇİN GÜZEL OLACAK"

Şimdiden Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanmaya başlayacağını ifade eden Kayaalp, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben her zaman şunu söylüyorum; tek hayalim olimpiyatlar. Güreş adına bütün organizasyonlarda altın madalyayı almak nasip oldu ancak olimpiyatlar eksik. İnşallah Allah altın madalya nasip eder, çocuğumuzla daha huzurlu bir yaşam sürerim diye umut ediyorum. Biz gereken çalışmaları yapalım, sonra çıkıp mücadele edelim. Olursa hem ülkem için, hem de benim için çok güzel olacak."

"ÇOCUĞUMUN BENİ İZLEMESİ HEP HAYALİMDİ"

Kızı Vera'nın sevinç görüntülerini görünce çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden Rıza Kayaalp, "Vera 8'inci ayına girecek. Tabi artık babasını da tanımaya başladı devamlı görüşüyoruz. Allah'tan görüntülü konuşma var da bu kadar ayrı kalabiliyoruz. Bunun 5 ayı kamplarda geçti. Doğduğundan bu yana 5 ay ayrı kaldı. Bir aydır da kamptayız. Tabii ki onu böyle mutlu görünce, bu şampiyonluk her şeye değdi. Benim hep hayalimdi çocuğumun beni izlemesi ve mutlu olması. Onun ufak sevinci beni de mutlu etti" şeklinde konuştu.

"O BİR EFSANE"

Ünlü güreşçi Aleksandr Karelin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın kendisi için gurur kaynağı olacağını vurgulayan Kayaalp, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O efsane büyük bir güreşçi. O'nun dünya şampiyonluğuna yetişemeyiz ama Avrupa şampiyonluğu için bir şey diyemiyorum. Vücudum el verirse, benim için büyük bir gurur olur. Bunu bugün yanlış yorumlamışlar. Böyle bir güreşçinin Avrupa rekorunu egale etmek benim için büyük gurur kaynağı olur."

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı

Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, İstanbul, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı - Son Dakika Spor


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