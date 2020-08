10'uncu yılını kutlayan yayın grubu, pandemi dönemi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

PANDEMİ sürecinde, 10'uncu yılını kutlayan Bilfen Yayın Grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayi toplantısını küçük gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yaptı.

Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda, ilkokul, ortaokul ve lisede MEB'in en son yayımladığı müfredat programıyla bire bir uyumlu, 'yeni nesil' sorularla desteklenmiş yeni yayınlar hakkında bayilere detaylı bilgiler verildiği kaydedildi.

Organizasyonun açılışında davetlilere seslenen Fatih Öztürk, "Bu sene yayıncılıkta 10'uncu yılımızı kutluyoruz. Gönül isterdi ki yıl dönümüzü tüm bayilerimizin katılımıyla bir arada coşkuyla kutlayalım. Siz bizim için çok değerlisiniz. Her şeye rağmen bütün sağlık önlemlerimizi alarak sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl yaşadığımız süreçte zorluklar yaşayan bayilerimiz her zamanki özveriyle üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Şu an zorlu bir sürecin içindeyiz ama ben biliyorum ki her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelebilecek güce sahibiz" dedi. Türkiye 'nin 81 ilindeki 400'den fazla bayisiyle Bilfen Yayın Grubu'nun büyük bir aile olduğunu söyleyen Yağcı, " LGS ve YKS'de bu yıl da gelenek bozulmadı, en çok isabetli sorular yine Bilfen Yayın Grubu tarafından hazırlanan kitaplardan çıktı. Bilfen Yayın Grubunun alanında uzman kadrosu tarafından hazırlanan, 'Yeni Nesil' kitaplarla sektörün en hatırı sayılır kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Yağcı, sözlerine şu sözlerle devam etti;

"Bu yıl toplantılarımızı pandemi koşulları altında gerçekleştiriyoruz. Küçük gruplar halinde bir araya geleceğimiz organizasyonlarımızın ilkinde, bize her daim destek olan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Fatih Öztürk'e ve değerli bayilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Biz Bilfen Yayın Grubu olarak da geçtiğimiz eylül ayından bu yana çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Karşınıza "Yeni Nesil" sorularla desteklenmiş yeni yayınlarla çıktık. Sizlerin de desteğiyle önümüzdeki zorlu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de görünen o ki ölçme ve yerleştirme sınavlarında en çok tercih edilen yayın grubu olmanın haklı onuru ve gururu ile yeni bir öğretim dönemine başlıyoruz. Hepimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum."