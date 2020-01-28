10 vagonlu konaklama treni Elazığ Tren Garı'na ulaştı - Son Dakika

TCDD tarafından depremzedelerin barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya 'dan yola çıkarılan 10 vagonlu konaklama treni, Elazığ Tren Garı'na ulaştı. Vagonlar, konforuyla bir evi aratmıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi. İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Elazığ Garı'na ulaştı.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

- Elazığ