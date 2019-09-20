Son Dakika Haberleri: 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
Son Dakika Güncel Haber

10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

1 saat önce

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van'da düzenlenecek "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılacak.

10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, System.String[]

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van'da düzenlenecek "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nın, 26-29 Eylül tarihleri arasında Van ExpoFuar ve Kongre Merkezinde düzenleneceğini bildirdi.

Geçen yıl 9'uncusu düzenlenen fuara 35 il ve 3 ülkeden 160 stantta 500 firmanın katılım sağladığını, yerli ve yabancı yaklaşık 65 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Gencan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin turizm alanındaki önemli buluşmalarından biri olan bu fuarda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yerimizi alıyoruz. DAKA iş birliğiyle hazırlanan ilimize ait stantta, cazibe unsurlarımıza ait görseller, sembol değerlerimiz, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalarımızı sergileyeceğiz. 4 sürecek fuarda, ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden ikramlarda bulunacağız. İlimizin tanıtım etkinliklerini yapacağımız bu uluslararası platformda, herkesi Bitlis standımızı ziyarete bekliyoruz."

Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı
Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]