10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı
36 dakika önce
ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:31 Kaynak: DHA
ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.
Ailesi de dağcı olan Selah Schneiter, ABD'nin Kaliforniya
eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı. Schneiter'in, El Capitan'a tırmanan en genç kişi olduğu belirtilirken, küçük kızın yürümeyi öğrendikten hemen sonra dağcılık eğitimlerine başladığı ifade edildi. Tırmanış boyunca küçük kızın babasının yanında olduğu, tırmanışın planlanmasının ise yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtildi.
- Ayaz
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