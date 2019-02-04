Son Dakika Haberleri: 10 Yaşında İlk Kitabını Yazdı

10 Yaşında İlk Kitabını Yazdı

43 dakika önce

Kayseri'de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitaptan esinlenerek 'Tarihe yolculuk' adlı kitap yazdı.

10 Yaşında İlk Kitabını Yazdı, System.String[]
Kayseri'de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitaptan esinlenerek 'Tarihe yolculuk' adlı kitap yazdı.

Kayseri'de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitapta, küçük yaşta kitap yazan bir çocuğun hikayesinden ilham alarak kitap yazmaya karar verdi. 3 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye'nin tarihi yerlerini anlattığı 'Tarihe Yolculuk' isimli bir kitap yazdı. Koçak, kitap yazma hikayesini şöyle anlattı:

"Ben bir kitap okuyordum. Okuduğum kitaptaki çocuk kitap yazıyordu. Oradan esinlenerek bende kitap yazmak istedim ve yazdım. Kitabımda Türkiye'yi gezerek ve görerek tarihini anlamak için bu kitabı yazdım. Kitabı yazmam 3 ay sürdü. Kitabı yazarken zorlandım ama pes etmedim. Yazmaya devam ettim ve sonunda yazdım. Ben kitap okumayı, resim çizmeyi, tarihi ve doğal güzellikleri araştırmayı seven bir isiyim. Bu kitapta insanın hedefine ulaşmasını aktararak, prensipli çalışmanın ve gezip görerek öğrenmenin önemini vurguladım." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Berkay Şahin, Koçak, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gürgen Öz'den "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'e Gönderme: Garsonlara Bahşiş Veremeyince İtiraf Etti Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Canlı Yayında İtiraf Etti

Son dakika! Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Yaşında İlk Kitabını Yazdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]