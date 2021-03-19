10 yaşında kitap çıkardı - Son Dakika

10 yaşında kitap çıkardı

19.03.2021 03:06

10 yaşında kitap çıkardı Okulun her köşesinde Asel'in kitapları okunuyor Adıyaman'da 10 yaşındaki Ulviye Asel Bozkurt'un çıkardığı ilk şiir kitabı, eğitim gördüğü okulun her köşesinde okunmaya başlandı.

10 yaşında kitap çıkardı

Okulun her köşesinde Asel'in kitapları okunuyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 10 yaşındaki Ulviye Asel Bozkurt'un çıkardığı ilk şiir kitabı, eğitim gördüğü okulun her köşesinde okunmaya başlandı.

Adıyaman Doğa Koleji öğrencilerinden 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ulviye Asel Bozkurt, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle 7 yaşından bu yana yazmış olduğu şiirleri kitap haline getirdi. 40 sayfalık bir şiir kitabı çıkaran küçük yazar, hem okul yönetiminin hem de arkadaşlarının gözdesi haline geldi. Atatürk, Türkiye, vatan, doğa, okumak konulu şiirlerin yer aldığı 'Bal Kaynağından Şiirler' isimli kitap büyük beğeni topladı. Ulviye Asel'in yazmış olduğu dikkat çeken şiirleri, okulda da kitap okuma saatlerinde okunmaya başlandı. Hemen hemen her öğrencinin elinde yer alan Bal Kaynağından Şiirler kitabına hem internet üzerinden hem de yayınevlerinden ulaşılabiliyor.

Bir yazar arkadaşının olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Eymen Küçükgür, "Bence Asel çok güzel bir yazar ve oldukça başarılı. Ben onun şiirlerini oldukça çok seviyorum ve bütün okul bence çok seviyordur. Biz şiirlerini duygulanarak okuyoruz. Böyle şair bir arkadaşımın olmasından çok mutluyum" dedi.

Okul öğretmenlerinden Zehra Yaşar ise, "Doğa Koleji ailesi olarak çok mutluyuz ve gururluyuz. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz arasından bir yazarın olması, Bal Kaynağından Şiirler kitabını bizlere sunmasından dolayı bu başarısını takdir ediyoruz. Bütün öğrencilerimizden böyle güzel başarılar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kitap çıkarmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını vurgulayan küçük yazar Ulviye Asel Bozkurt, "Beğendiler ve çok güzel yorumlar aldım, herkese de kitabımı okumalarını tavsiye ederim. Aslında ben daha önceden de şiirler yazıyordum ve bu şiirlerimi okuyunca çok güzel olduklarını fark ederek bunları bir kitapta toplamaya karar verdim. Onun için de böyle bir kitap çıkarmayı düşündüm. Bu benim ilk kitabım ama ikincisini de çıkartmayı düşünüyorum. Arkadaşlarım genelde sevdiklerini söylüyor, öğretmenlerim ve ailem beğendiklerini söylüyor. Kitapta her şeyden bahsettim, Atatürk'ten, bayraktan, doğadan bahsettim. Ben 10 yaşındayım, beni tebrik ediyorlar ve bu yaşımda kitap çıkardığım için büyük bir şey başardığımı düşünüyorum. Okulda okuma saatleri yapılıyor ve herkesin benim yazdığım kitabı okuduğunu görünce seviniyorum, mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Pınar Bozkurt ise, "Asel küçüklüğünden bu yana duygularını ifade etmeyi seven bir çocuk. Bunları da okuma ve yazmayı öğrendikten sonra kağıda dökmeye başladı, ben de bu notları biriktiriyordum. Hem motive olması açısından hem de örnek olması açısından bu şiirleri kitapta buluşturmayı düşündük. Çok güzel tepkiler aldık, tabii ki bizler de çok gururlanıyoruz. Umarım devamı gelir ve bütün çocuklara da örnek olur. Şu an 10 yaşında, 5. sınıfa gidiyor, derslerinde de oldukça başarılı. İnşallah bu şekilde devam eder. Bizler her zaman onun yanındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Doğa Koleji Okulu Kurucusu Orhan Ekinci, "Bugün Doğa Koleji Kampüsü'nde mutlu bir günümüzü yaşıyoruz. Asel kızımız bizleri gururlandırdı. Bu pandemi sürecinde çok yararlı bir eser ortaya koydu. Asel kızımız bu küçük yaşta bir şiir kitabı yazdı. Yazarlığa ilk adımını attı. Kendisiyle gurur duyduk, kendisini tebrik ediyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji programında fark derslerimiz var. Çocuklarımız bu fark dersleriyle kişisel farklılıklarını ortaya koyuyor. Bunu ilk başaran kızımız Ulviye Asel Bozkurt oldu. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Okul Kurucusu Orhan Ekici, Ulviye Asel Bozkurt'u tebrik ederek kendisine başarı plaketi takdim etti.

10 yaşında kitap çıkardı
10 yaşında kitap çıkardı
10 yaşında kitap çıkardı
10 yaşında kitap çıkardı

Doğa Koleji, Adıyaman, Kitap, Şiir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 10 yaşında kitap çıkardı - Son Dakika


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