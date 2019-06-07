Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki Abdul Samet denizde boğuldu
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10 yaşındaki Abdul Samet denizde boğuldu

41 dakika önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, denize giren Abdul Samet Akyüz (10) boğuldu.

10 yaşındaki Abdul Samet denizde boğuldu, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, denize giren Abdul Samet Akyüz (10) boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı  Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Akyar Koyu'na tatile gelen Abdul Samet Akyüz, denize girdi. Yüzmeye çalışan Abdul Samet iddiaya göre, birden paniğe kapılınca suda kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle arama çalışması başlatıldı. Abdul Samet kısa süre içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Samet'e ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Abdul Samet Akyüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Narlıkuyu, Silifke, Mersin, Güncel
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