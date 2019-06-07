10 yaşındaki Abdul Samet denizde boğuldu
41 dakika önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, denize giren Abdul Samet Akyüz (10) boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, denize giren Abdul Samet Akyüz (10) boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Narlıkuyu
Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Akyar Koyu'na tatile gelen Abdul Samet Akyüz, denize girdi. Yüzmeye çalışan Abdul Samet iddiaya göre, birden paniğe kapılınca suda kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle arama çalışması başlatıldı. Abdul Samet kısa süre içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sudan
çıkarılan Samet'e ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Abdul Samet Akyüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Mersin
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