Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı

11 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdullah Batı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdullah Batı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Eski Belediye Başkan yardımcısı ve Konyaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Batı'nın oğlu Abdullah Batı (10), Korkuteli Yeni Mahalledeki evlerinin önünde bisikletten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah, önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı; ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah Batı'nın cenazesi Korkuteli ilçesi Yeni Mahalledeki evinde alınarak bugün Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çocuğun, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü babası Mehmet Batı, sosyal medya hesabından, "Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu" paylaşımında bulundu. - ANTALYA
Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2) Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]