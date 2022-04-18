10 YAŞINDAKİ ALİ MERT'İN PARKTA VURULMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KARAMAN'da parkta oynarken pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu yaralanan Ali Mert Y. (10), tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya karışan Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi saat 20.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Şüpheliler de otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Ateş edenin belirlenmesi içinde tüfek kriminal laboratuvarda incelemeye alındı.

Ali Mert Y., yapılan tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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