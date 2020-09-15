Son dakika haberleri! RİZE 10 yaşındaki Alper, dereye girip yavru köpeği kurtardı - Son Dakika

10 yaşındaki Alper, dereye girip yavru köpeği kurtardı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Alper Ateş (10), derenin karşı kıyısında mahsur kalan yavru köpeği suya girerek, kurtardı. O anları cep telefonu kamerası ile görüntülenen Alper, "Kurtardığım için çok mutluyum? dedi.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin karşı kıyısında kalan yavru köpeği gören Alper Ateş, dereye girdi. Yüzerek karşı kıyıya ulaşan Ateş, köpeği alarak karşıya geçirdi. Yola çıkan köpek gözden kayboldu. Küçük çocuğun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Ateş, "Karşı tarafta orman içinden köpek havlama sesleri geliyordu. Dikkatli baktığımızda yavru köpeği gördüm. Ben de acıdım. Derenin karşısına geçtim, yavru köpeği kucağıma aldım ve bu tarafa geçirdim. Çok iyi yüzme bilmediğim halde durumuna üzülerek suya girdim. Kurtardığım için çok mutluyum? dedi.

Torununun hayvanları çok sevdiğini anlatan Ali Rıza Ateş de 'Torunum çok ısrar etti köpeği kurtarmak için. Biz de müsaade ettik, tehlikeli bir durum olmaması için de takip ettik. Bir sıkıntı olmadan gitti, yavru köpeği kucağına aldı, dereden geçirdi. Cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.