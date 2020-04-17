10 yaşındaki Buğlem Su da kampanyaya kumbarasıyla destek verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgınıyla mücadele döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına destek sürüyor. Çığ gibi büyüyen bağış kampanyasına on yaşındaki Buğlem Su da kumbarasıyla destek verdi. Kumbaradaki parayı teslim alan Sultanbeyli Vefa Ekibi duygusal anlar yaşadı.

VEFA DESTEK EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Sultanbeyli'de ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olan Buğlemsu Karadaş, korona virüs salgınıyla mücadele eden Türkiye'ye destek verebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasında kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlamak istedi. Babası Yusuf Karadaş'a bu isteğini söyleyen minik Buğlem için Sultanbeyli Vefa Destek ekibi harekete geçti. Telefonla Vefa ekibinden destek isteyen babaya ekipler destek verdi. Evinde ziyaret edilen Buğlem Su'dan kumbarası polis gözetiminde alınarak Sultanbeyli Belediyesi ekipleri tarafından bankaya götürüldü ve sayım işleminin ardından bağış makbuzu aileye teslim edildi.

AYLARCA BİRİKTİRDİĞİ PARASINI BAĞIŞLADI

Yaptığı bağış ile takdir toplayan 10 yaşındaki Buğlem Su Karadaş, "Ben, böyle bir durum için paramı vermek istedim ve ülkemize yardım etmek istedim. Ben bu parayı çok önceden biriktiriyordum; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyorum, ona dede diye hitap ediyorum. İnşallah bu mesajımı duyar" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

BAĞIŞTA BULUNAN BUĞLEM BABASINI GURURLANDIRDI

Bağış yapmak istediğini ilk başta babası Yusuf Karadaş'a söyleyen Buğlem, babasını gururlandırdı. Baba Karadaş o anları şöyle anlattı, "Ülkemizde yaşanan bu virüs hastalığından dolayı; kızımın vicdanından dolayı bana 'Baba ben kumbaramdaki parayı Cumhurbaşkanlığımızın verdiği hizmete bağış yapıyorum' dedi ben de belediyemizi aradım ve kızımla birlikte bağış yaptık, ben de kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Buğlem Su'nun bağışından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de, "Milletimiz her ferdiyle büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. 7'den 70'e destek veren, ülkemizin büyüklüğünü, milletimizin alicenaplığını gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizdeki bu dayanışma örneği tüm dünyaya emsal olacak bir nitelikte. Henüz 10 yaşındaki evladımızın böyle bir davranış gösterip dayanışma ruhu içinde kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını paylaşması bizleri gelecek adına daha da umutlandırdı. Ailesine ve kendisine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah aldığımız tedbirlere Korona virüs'ü yenecek ve daha sağlıklı olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

( Halit Arslan - Hanifi Bayar/İHA)