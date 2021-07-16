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10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı - Son Dakika

10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:16

Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezinde bir şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı.

Bakırköy'de bir AVM'de yaşanan olayda baba Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı. Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

CUMHURİYET SAVCISI DA ORADAYDI

AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • crazy pence: Cahil medeniyetsiz bunlar insan bile diyemem başkasının çocuğuna bunu yapan kendi çocuğuna ne yapıyordur Allah bilir Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Çağlar Yasuk: Yakalamanız yanlış zaten suç ve suçluyu öven bir adalete sahibiz bari teksas gibi yapalımda adaleti kendimiz uygulariz Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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