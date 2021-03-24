10 yaşındaki çocuğu tırmıkla yaraladı - Son Dakika

Kütahya'da 10 yaşındaki bir çocuğu tırmıklı darp ederek yaralayan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak hayvanlarıyla ilgilendiği belirtilen 40 yaşındaki hemşire Hatice K., 7, 8 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğun köpekleri dövüştürdüğü iddiasıyla saldırdı. Bu sırada Hatice K., 10 yaşındaki H.K.A, elindeki tırmıkla darp ederek, sırtından yaraladı. Yaralanan H.K.A., ailesi tarafından hastaneye götürülerek tedavi ettirilirken, şikayet üzerine Hatice K. polis tarafından gözaltına alındı.

H.K.A.'nın babası Rahmi A., "Oğlum ve arkadaşları mahalledeki köpeklere yem vermek için onların yanına gitmiş. Bu sırada kadın köpeklere taş attığı iddiasıyla oğlum ve 3 arkadaşına saldırmış. Geldiğimde oğlum kan revan içindeydi. Derhal hastaneye götürerek tedavisini yaptırdım. Oğluma ve arkadaşlarına saldıran bu kadının cezası derhal verilmeli. Sürekli vukuatı olan bu kadının memuriyetten atılmasını istiyoruz. Bana ve evladıma resmen travma geçirdik" diye konuştu.

H.K.A., "Çok korktum bir anda tırmıkla saldırdı. Biz köpeklere yiyecek veriyorduk. Söylendiği gibi biz köpekleri dövüştürmedik" şeklinde konuştu.

Bu arada, Kütahya Valiliği de olayla alakalı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "22 Mart Pazartesi günü, Akkent Mahallesi'nde, H.K.A, E.Y. ve Y.A.Y. isimli çocukların oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K. isimli şahsın olay yerine gelerek çocukları darp ettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Savcı talimatıyla H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. isimli şahıs hakkında 'Görevli memura tehdit-hakaretten' işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice K., çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten yaralama suçu' iddiasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Hemşire Hatice K.'nin Bilecik'in bağlı Bozüyük ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

(Hüseyin Efe/İHA)