10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makas operasyonla çıkarıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde çocuğun kafasına saplanan makas ameliyatla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.

Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kafasına saplanan makasla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makas, burada yapılan operasyonla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.