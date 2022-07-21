10 yaşındaki çocuğun kopan ayağı yerine dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

10 yaşındaki çocuğun kopan ayağı yerine dikildi

21.07.2022 18:23

Samsun'da 10 yaşındaki çocuğun tarım makinesine kaptırması sonucu kopan ayağı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde yerine dikildi.

Samsun'da 10 yaşındaki çocuğun tarım makinesine kaptırması sonucu kopan ayağı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde yerine dikildi.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde 3 Temmuz'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken, çalışan ot kesme makinesine sol ayağını kaptıran Ercan Coşkun'un, ayağı bilek kısmından koptu. Hava ambulansıyla OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Ortopedi Bölümü hekimlerince ameliyata alındı.

Ercan Coşkun'un kopan ayağı başarılı bir ameliyatla yerine dikildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Şimşek, AA muhabirine, Coşkun'un ayağının sağılığına kavuştuğunu söyledi.

Karadeniz bölgesinde tarımsal faaliyetlerinin yoğun yapıldığına ve bu tür kazaların sıkça yaşandığına işaret eden Şimşek, "Tarımsal faaliyetlerde kullanılmakta olan tarım araçlarının mevzuatına uygun donanımlarının tamamlanıp bakımlarının yapılması ve kullanımlarında dikkatli olunması gerekiyor. Halen daha köylerimizde herhangi bir koruyucu muhafaza ve kaplaması olmayan, çalışır aksamı açıkta olan eski model traktör ve tarım araçları kullanılıyor. Bunlara bağlı özellikle parmak, el ve kol gibi uzuv yaralanmaları ile sıkça karşılaşmaktayız." dedi.

Coşkun'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edeceklerini belirten Şimşek, "Bu tür yaralanmalarda 4-5 saat içinde kopan uzuv ile yaralının hastaneye getirilmesi büyük önem taşıyor. Başarılı bir ameliyatla kopan ayak yerine dikildi. Bir yıl sonra tamamen iyileşmiş olacak." diye konuştu.

Ercan Coşkun ise kendisini iyi hissettiğini, ayak parmaklarını oynatabildiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki çocuğun kopan ayağı yerine dikildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
18:06 Bu halının değeri 10 bin dolar! Tarihi halıyı çalan hırsız yakalandı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 18:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuğun kopan ayağı yerine dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement