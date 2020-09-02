10 yaşındaki çocuğun parmağı pencere kilit aparatına sıkıştı - Son Dakika

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 10 yaşındaki çocuğun parmağı pencere kilit aparatına sıkıştı.

Alınan bilgilere göre, Karapınar beldesinde pencere ile oynayan 10 yaşındaki Emircan Güçlü'nün parmağı pencere kilit aparatına sıkıştı. Aile tarafından durum Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından Emircan Güçlü'nün parmağının sıkıştığı kilit aparatı hassas kesici aletler kullanılarak yaklaşık 1 saat içerisinde çıkartıldı. - NEVŞEHİR