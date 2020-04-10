10 yaşındaki çocuk biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Trabzon'da yaşayan 10 yaşındaki Burak Bozdemir, 200 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan, Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu 4. sınıfa giden ve Trabzon Faruk Başaran Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Burak Bozdemir, biriktirdiği 200 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan Bozdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım benim adım Burak, 10 yaşındayım. 5 aylık YouTube kanalımın ilk geliri olan 200 lirayı sizin başlattığınız yardım kampanyası için bağışlıyorum. Helali hoş olsun. Yeter ki birlik olalım. Her zaman biz bize yeteriz. Dekontu ayrıca paylaşacağım." diye paylaşımda bulundu.