Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü
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10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü

1 saat önce

Samsun'da, 10 yaşındaki bir kız çocuğu apartmanın çevre duvarının demir korkulukları üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu hastanelik oldu.

10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü, System.String[]

Samsun'da, 10 yaşındaki bir kız çocuğu apartmanın çevre duvarının demir korkulukları üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ozan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta arkadaşlarıyla birlikte oynayan A.K. (10), apartmanın çevre duvarında oturduğu sırada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Geriye doğru sırt üstü beton zemine düşen küçük kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

Olay anını anlatan çocuğun arkadaşları, "Arkadaşım duvarın demir korkulukları üzerinde oturuyordu. Birden dengesini kaybetti. Ayakları bir anda havaya kalkmaya başladı. Düşecek diye ben tutmak için koşmaya başladım ama sırt üstü düştü. Sonra ambulans çağırdık" dedi.

(İHA)

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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