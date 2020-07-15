10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6.sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet almak için biriktirdiği 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi.

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6.sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet almak için biriktirdiği 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi.

Annesi Gül Eker'in verdiği harçlıkları tablet almak amacıyla biriktiren ancak 15 Temmuz anısına Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar veren Muhammet Sefa Eker, "Öncelikle 15 Temmuz gazi ve şehitlerimiz minnetle anıyorum benim annemin küçük bir bakkalı var 15 Temmuz şehit ve gaziler için basılan paralardan tablet almak için her gün bu paralardan veriyordu. Ben de anneme bu paralardan diğer paralar arasındaki farkı sordum. Annem bana 15 Temmuz'un önemin anlattı ve bende bu 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya karar verdim. Ben de bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Allah, vatanımızı 15 Temmuzlardan korusun" dedi.

Muhammet Sefa Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve bir gün onu görmeyi hayal ettiğini de sözlerine ekledi.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika

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