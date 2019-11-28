Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki çocuk tır'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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10 yaşındaki çocuk tır'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdıRusya, (DHA)- Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki bir çocuk TIR'ın altına kalarak hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Rusya, (DHA)- Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki bir çocuk TIR'ın altına kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ülkenin batısında yer alan Hasavyurt kentinde dün, yerel saatle 09.55'te meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğun, trafikteki araçların arasında girdiği görülüyor. Çocuk, bir TIR'ın önünde durarak, diğer şeritten gelen araçların geçmesini bekliyor. Ancak bu sırada yükseklik nedeniyle çocuğun beklediğini görmeyen TIR sürücüsü, TIR'la trafikte ilerlemeye devam ediyor ve çocuk TIR'ın altında kalıyor. Daha sonra sürücünün, TIR'ın altında kalan çocuğu fark edip, yardım etmek için aracından indiği ve çevredekilerin de yardım etmek için geldiği görülüyor.

Yetkililer, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

10 yaşındaki çocuk tır'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Dağıstan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
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