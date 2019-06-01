Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
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10 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da 10 yaşındaki çocuk, oynadığı av tüfeği ateş alınca 7 yaşındaki arkadaşı İbrahim Ayvaz'ı vurdu.

10 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da 10 yaşındaki çocuk,  oynadığı av tüfeği ateş alınca 7 yaşındaki arkadaşı  İbrahim Ayvaz'ı vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. O.E., köy odasında eline aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. Ancak bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, köy odasının tuvaletinde bulunan arkadaşı İbrahim Ayvaz'ın göğsüne isabet etti. Silah sesi üzerine gelenler tarafından kanlar içinde bulunan Ayvaz, çağrılan ambulansla  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Ayvaz kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
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