Son Dakika Haberleri: 10 Yaşındaki Çocukla Babası Öldü! Anne ve Kardeşleri Ağır Yaralı

10 Yaşındaki Çocukla Babası Öldü! Anne ve Kardeşleri Ağır Yaralı

59 dakika önce

AICHTAL beldesi yakınlarındaki kara yolunda meydana gelen kazaya, sisin yol açtığı ve kazaya altı otomobilin karıştığı belirtildi.

10 Yaşındaki Çocukla Babası Öldü! Anne ve Kardeşleri Ağır Yaralı, System.String[]
AICHTAL beldesi yakınlarındaki kara yolunda meydana gelen kazaya, sisin yol açtığı ve kazaya altı otomobilin karıştığı belirtildi. 10 yaşındaki bir çocuk ve 39 yaşındaki babası kazada yaşamını yitirdi. 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Polis, yaralılar arasında bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Yaralılar arasında ölen küçük çocuğun annesi ve kardeşleri de bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:20 

Anne, Güncel
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