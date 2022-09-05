Bolu 'nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araç gişelerin beton bariyerine çarptı: 4 ölü (2) - Son Dakika

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