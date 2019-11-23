Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı
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10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı

6 saat önce

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı, System.String[]

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

Mimarsinan Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye haber verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı.

Enes Şeker, dükkan sahibinin kapı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.

Mimarsinan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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