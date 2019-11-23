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10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı
6 saat önce
Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.
Mimarsinan Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye haber verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı.
Enes Şeker, dükkan sahibinin kapı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.
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