Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı
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10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı

6 saat önce

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı, System.String[]

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

Mimarsinan Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye haber verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı. Enes Şeker, dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.

Kedilerin mahsur kaldığını görünce polisi aradığını belirten Şeker, "Polisi arayıp kedilerin mahsur kaldığını söyledim çünkü onlar aç kalır, ölür dedim. Onlara tavuklu pilav ve su getirdim. 155'i aradığım için mutluyum. Onlar da sonuçta bir can." dedi.

Mimarsinan, Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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