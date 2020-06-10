10 yaşındaki Eymen'in ölümüne yol açan hemşirenin görüntüleri şoke etti - Son Dakika

Zonguldak Ankara Karayolunda 10 yaşındaki Eymen'in hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan hemşirenin; daha önce araç kullanırken telefonla defalarca canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda vatandaşın Hanife Yılmaz'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.



Zonguldak'ta geçtiğimiz Pazar günü Zonguldak Ankara Karayolunun 8. Kilometresinde gerçekleşen, 3 kişinin yaralanmasına ve 10 yaşında bir çocuğunda hayatını kaybetmesine neden olan kazada kusurlu bulunan hemşirenin daha önce araç sürerken defalarca telefondan canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı. Araç sürerken canlı yayın yapan Hanife Yılmaz'ın bu tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Araçla seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüntülerin bazılarında hareket halindeyken yola bakması gerekirken arkadaşının tuttuğu kameraya bakarak konuştuğu görülüyor.



Emekli olduktan sonra özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığı öğrenilen Hanife Yılmaz'ın; sosyal medya hesaplarından birçok defa aracında seyir halindeyken telefon kamerası ile canlı yayın yaptığı görüldü. Hanife Yılmaz'ın Ankara yolundan Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği kazada, 10 yaşındaki Burak Eymen Altındağ'ın hayatını kaybetmişti. Altındağ'ın anne ve babasının BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK