10 yaşındaki Furkan kumbarasını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 10 yaşındaki Furkan Tarakçı, son bir yıldır biriktirdiği kumbarasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken telekonferans yoluyla küçük Furkan'ı arayıp desteğinden dolayı teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kampanyaya katılmaya davet ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesaplarının açıldığını kamuoyuyla paylaştı. Kampanyaya destek kısa sürede çığ gibi büyüdü. Eyüpsultan'da oturan üçüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Furkan Tarakçı'da kampanyaya kumbarasında biriktirdiği parasıyla destek olmak istedi. Evde çektiği videosunu ablası Emine Tarakçı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in sosyal medya hesabına gönderdi.

"KUMBARAMI 'BİZ BİZE YETERİZ' KAMPANYASINA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM DENİZ AMCA"

10 yaşındaki Furkan Tarakçı çektiği video da Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e seslendi. Tarakçı, "Merhaba Deniz Amca ben Yeşilpınar'dan Furkan Tarakçı. Sokağa çıkma yasağım olduğu için evden dışarıya çıkamıyorum. Bu kumbaramı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istiyorum. Sizleri kumbaramı almak için bekliyorum" dedi. Belediyenin Vefa Destek Ekipleri kısa sürede Furkan Tarakçı'nın evine giderek bağışını kampanyaya ulaştırdı.

"SENİ YETİŞTİREN ANNE BABAYI TEBRİK EDERİM"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Furkan Tarakçı ile telekonferans yoluyla görüşerek teşekkür etti. Başkan Köken, "Merhaba Furkan, kampanyaya desteğin için çok teşekkür ediyoruz. Duyarlılığın için çok teşekkürler. Arkadaşlar seninle irtibata geçecekler. Hem kumbaranı alacaklar. Hem de sana küçük bir hediyemiz olacak. Seni yetiştiren anne babayı da tebrik etmek istiyorum. Ne mutlu onlara ki senin gibi evlatları var. Allaha emanet ol. Gözlerinden öperim" şeklinde konuştu.