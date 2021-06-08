10 yaşındaki ilkokul öğrencisi 1 yılda 175 kitap okudu - Son Dakika

Babasının geçen yıl koronavirüse yakalanmasıyla odasına kapanmak zorunda kalan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Nisa Döne Taştepe, 1 yılda 175 kitap okudu.

Osmaniyeli 2 çocuklu bir ailenin kızı olan Nisa, İstanbul'da dünyaya geldi. Eyüpsultan ilçesinde Şehit Erkan Pala İlkokulu'nda eğitim gören Nisa'nın kitaplara ilgisi küçük yaşlardan itibaren başladı.

Annesi ve babasının küçükken her gün sırayla ona kitap okuduğu Nisa, çoğu zaman oyuncak yerine anne ve babasından kendisine kitap almalarını istedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla evde kalmak zorunda kalan Nisa, babasının da koronavirüse yakalanmasıyla odasına kapanmak zorunda kaldı. Öğretmen olan dayısının da yönlendirmesiyle kitaplara daha fazla zaman ayıran Nisa, geçen yıl Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde kitap okudu.

Günde ortalama 90 sayfa kitap okuyan Nisa, 1 yılda aralarında dünya klasiklerinin de bulunduğu 175 kitabı bitirdi.

"Kitap okuduğumda kendimi çok iyi hissediyorum"

Nisa Döne Taştepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazmayı öğrendiği günden bu yana düzenli kitap okuduğu belirterek, şunları söyledi:

"Babam Kovid-19'dan dolayı rahatsızlanmıştı. Bu nedenle biz odalara kapanmıştık. Babam rahatsızlandığı için biraz moralim bozulmuştu. Dayım bizi aradı 'kitap okuyun' dedi. Biz kardeşimle her gün okuyorduk. Kitapların özetini çıkarıp, akşam dayım bizi aradığında o sorular soruyordu ben de cevap veriyordum. Özetleri ona anlatıyordum. Pandemi döneminde kitap okumak çok iyi geldi bana. Alışkanlık olmaya başladı, hep okuyasım geldi. Bunun için kendimi kitaplara yönlendirdim. Kitap beni rahatlattı. İlgileneceğim bir şey oldu. Mutlu oldum. Meraklı oldum. Yazarları araştırmaya biraz daha yöneldim. Kitap okumak çok güzel bir şey. Kitap okuduğumda kendimi çok iyi hissediyorum."

Yaşıtlarına kitap okumalarını tavsiye eden Taştepe, Fransız ve Rus klasiklerini okumayı sevdiğini belirterek "Türkçede en sevdiğim yazar Sevim Ak. Onun 'Uçurtmam Bulut Şimdi' kitabını çok sevdim. Başka yazarların 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 'Küçük Prenses', 'Bunun adı Findel'i de çok seviyorum. Dersleri de kitapları da çok seviyorum ama kitaplar bana daha iyi geliyor." diye konuştu

Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini anlatan Taştepe, gelecekte mimar olmak istediğini sözlerine ekledi.

"Öğretmeni herkese bir kitap verirken Nisa'ya iki tane veriyordu"

Nisa'nın annesi Zeynep Taştepe, Nisa'nın çok akıllı, sorumluluk sahibi, bilinçli ve kendilerini üzmeyen bir çocuk olduğunu, ev işlerinde de kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Nisa'nın kendisinden 5 yaş küçük kız kardeşi Mina'ya da güzel bir örnek olduğunu dile getiren Zeynep Taştepe, şöyle konuştu:

"Nisa küçükken babası ve ben sırayla ona her gün kitap okuyorduk. Normalde de oyuncak yerine kitap isteyen bir çocuk. Ramazan aylarında özellikle bizimle kitap fuarına gitmeyi çok seviyordu. Kitapçıya gideriz, kırtasiyeye gideriz, hep kitaplara ilgisi vardı. İlkokul döneminde öğretmenimiz bize haftalık kitaplar veriyordu. Öğretmeni herkese bir tane kitap verirken Nisa'ya iki tane veriyordu. Onun kitapları sevdiğini biliyordu."

Kızının bazı kitapları iki kez okuduğunu dile getiren Taştepe, "Sadece geçen yılın Nisan ayından bu yılın Nisan ayına kadar yani bir sene içerisinde 175 kitap okudu." dedi

Taştepe, Nisa'yı kitap okumaya teşvik eden sınıf öğretmenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Nisa'nın okul dışında en çok vakit geçirdiği Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.