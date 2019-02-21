Son Dakika Haberleri: 10 Yaşındaki Kerime Ela Saçlarını Kanser Hastaları İçin Kestirdi

10 Yaşındaki Kerime Ela Saçlarını Kanser Hastaları İçin Kestirdi

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı.

10 Yaşındaki Kerime Ela Saçlarını Kanser Hastaları İçin Kestirdi, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı.

2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım Saçın Olsun" projesine küçük Kerime Ela'dan anlamlı destek geldi. 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, 2 yıldan bu yana özenle uzattığı saçlarını kestirerek, kanser hastalarının tedavi sürecinde dökülen saçları için peruk yapılması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneğine bağışladı. 5'inci sınıf öğrencisi Kerime Ela Acar, "Saçlarımı 2 yıldır uzatıyordum. Kanser hastalarının tedavi sürecinde saçları dökülüyor çok üzülüyordum. Bu şekilde insanların saçlarını kestirdiğini ve o saçlardan da peruk yapıldığını öğrendim. Ben de saçlarımı kestirdim kanser hastaları için peruk yapılmak üzere gönderdik. Saçlarımı yine uzatacağım yine kestirip kanser hastaları için göndereceğim" şeklinde konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

Payas, Hatay, Güncel
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