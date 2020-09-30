10 yaşındaki kız çocuğu maske takmadığı için uyardığı kadınlar tarafından darp edildi - Son Dakika

Esenyurt'taki bir sitenin kapalı oyun alanında oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadığı için uyardığı 3 kadın tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan 10 yaşındaki LYK, oyun oynamak için sitenin kapalı oyun alanına gitti.

LYK, maske takmadıklarını fark ettiği yabancı uyruklu üç kadını uyardı. Bunun üzerine sinirlenen 3 kadın çocuğu darp etmeye başladı. Kadınların elinden güçlükle kurtulan küçük çocuk evine kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen yabancı uyruklu üç kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, oyun parkındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun darp edilme anları yer alıyor.