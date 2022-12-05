10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİNE LİNÇ GİRİŞİMİ - Son Dakika
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10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİNE LİNÇ GİRİŞİMİ

05.12.2022 16:33

DİYARBAKIR'da F.A., (10) isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunduğu mahalleli tarafından fark edilen S.Ç. (24), darbedilip, polise teslim edildi.

DİYARBAKIR'da F.A., (10) isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunduğu mahalleli tarafından fark edilen S.Ç. (24), darbedilip, polise teslim edildi. Darbedilme anları cep telefonu, mahalle halkının kurtardığı küçük kıza su vermesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre yolda gördüğü Suriyeli F.A. adlı kız çocuğunu, ceviz vererek kandırdı. Bir süre F.A.'yı yanında yürüten S.Ç., bulduğu metruk haldeki tek katlı evin içerisine girdi. F.A.'ya cinsel istismar girişiminde bulunan S.Ç.'yi fark eden mahalleli toplanıp yapıya girdi. F.A.'yı kurtaran mahalleli daha sonra S.Ç.'yi dışarıya çıkarıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallenin elinden kurtarılan S.Ç., polis ekiplerince zırhlı araca bindirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. F.A. da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi. S.Ç.'nin darbedildiği o anlar cep telefonu kamerasına, mahalleli tarafından kurtarılan ve markete götürülen F.A.'ya su verilmesi de güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'KIZ ÇOCUĞUNU ALIP BAKKALA GÖTÜRDÜK'

Mahallelilerden Habib Altınsak, dün akşam saatlerinde esnaf arkadaşının iş yerinde oturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"3-4 kişi bir kişiyi dövüyordu. Ben de ayırmak için geldim. Kız çocuğu da burada yerde oturuyordu. Niye dövdüklerini sordum. Adamın çocuğun üzerini soyduğunu ve bu nedenle onu dövdüklerini söylediler. Kız çocuğunu alıp bakkala götürdük, su verdik. Polisler geldi biz de teslim ettik. Bu metruk yapının bu şekilde durması yanlış bir şeydir. Buraya madde kullananlar geliyor, kötü insanlar geliyor. Burası yıkılırsa daha iyi olur."

Mehmet Selim Dikenyol ise dün akşam sesler üzerine olay yerine geldiğini ifade ederek, "Bu yıkık evin içerisinde çıplak haldeki kızı, 25-30 yaş arasında bir kişi taciz etmiş. Linç girişimine uğramış. Bu yapı çok tehlikeli. Burada herkesin başına her şey gelebilir. Uyuşturucu kullanılır ya da cinayet olur. Yıkılması için yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Bağlar, Güncel, Son Dakika

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