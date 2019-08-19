Son Dakika Haberleri: 10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı
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10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı

42 dakika önce

Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı karısını kızının yanında bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı karısını kızının yanında bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile F.B. (43) arasında tartışma yaşandı. F.B, 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan F.B, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Emine Bulut, Kırıkkale, Menderes, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
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