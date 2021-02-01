10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı

01.02.2021 17:34

- 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı Telefonunu İzmir'de bırakıp İstanbul'a geldiği ortaya çıktı Selahattin Aydaş'ın 2016 yılında Başakşehir'de 10 yaşındaki küçük kızının gözleri önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

- 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı

Telefonunu İzmir'de bırakıp İstanbul'a geldiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Selahattin Aydaş'ın 2016 yılında Başakşehir'de 10 yaşındaki küçük kızının gözleri önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Cinayet şüphelisinin olay tarihinde telefonunu İzmir'de bırakarak İstanbul'da olmadığını iddia ettiği olayda, polis ekipleri olayı çözebilmek için 10 bin otomobili kamera görüntülerinden inceledi. Şüphelilerin hedefinin Selahattin Aydaş'ın kardeşi olduğu ancak onu bulamayınca ağabeyinin öldürüldüğü iddia edildi.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde 4 Ekim 2016 tarihinde yaşanan cinayette sır perdesi aralandı. İddiaya göre; Selahattin Aydaş'ın kardeşi ile şüpheli Onur K. arasında alacak verecek meselesinden husumet vardı. Edinilen bilgiye göre borcunu alamayan Onur K. husumetli olduğu kişinin ağabeyi Selahattin Aydaş'ı 10 yaşındaki minik kızının gözleri önünde silahla iki el ateş açarak öldürmüş ve olayın ardından ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı inceleme kapsamında cinayetin gerçekleştiği gün İzmir'de olduğunu belirten Onur K., baz istasyonundan gelen bilgilerin bu iddiayı doğrulamasıyla zanlı Onur K. serbest kalmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin yaşandığı gün sinyalin İzmir'den gelmesine rağmen telefon üzerinden herhangi bir görüşme yapılmamasına yoğunlaştı. Onur K. ile ilgili kamera incelemesi yapıldı.

Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, 10 bin aracın teknik takibi sonrası şüphelinin cinayet günü İzmir'e gittiğini belirledi. Telefonunu İzmir'e bırakarak farklı bir araçla İstanbul'a dönen Onur K. İstanbul'da da yine farklı bir araç kullanarak Selahattin Aydaş'ı öldürdüğünü belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler, 29 Ocak Cuma günü Bağcılar ve Esenler'de bulunan adreslere Selahattin Aydaş'ı 10 yaşındaki minik kızının gözleri önünde silahla öldüren zanlı Onur K. ve ona yardım ettiğini belirlediği 6 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, Onur K.'nın farklı suçlardan toplam 14 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hedefinin Selahattin Aydaş'ın kardeşi olduğu ancak onu bulamayınca ağabeyinin öldürüldüğü iddia edildi.

10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı
10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı
10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı
10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmüştü, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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