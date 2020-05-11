10 yaşındaki lösemi hastası Asmin'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan lösemi hastası 10 yaşındaki Asmin Kara'ya, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sürpriz doğum günü düzenlendi.

İstanbul'da yaşayan annesi Melek Kara'nın talebi üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu elemanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Pamukova ilçesinde ablasının yanında kalan Asmin Kara'ya, pasta ve hediyeler götürdü.

Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Asmin, pastasının üstündeki mumları üfledi, "10 yaşına girdim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Bunu düşünen, hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kızıyla telefonda görüntülü konuşarak doğum gününü kutlayan anne Melek Kara ise, sürprizin hazırlanmasında emeği geçen Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve diğer görevlilere teşekkür etti.