10 yaşındaki Mecit, engelli bakım parasını dayanışma kampanyasına bağışladı - Son Dakika

10 yaşındaki Mecit, engelli bakım parasını dayanışma kampanyasına bağışladı

SAMSUN - Samsun'da yaşayan ağır engelli 10 yaşındaki Mecit Karaduman, 1 aylık engelli bakım maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan yüzde 98 engelli raporu bulunan 10 yaşındaki Mecit Karaduman, haberlerde bağış yapanları gördükten sonra jandarmayı arayarak kampanyaya katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenleri televizyon haberlerinde görerek etkilenen doğuştan serabral palsi rahatsızlığı bulunan Mecit Karaduman,1 aylık engelli bakım maaşını kampanyaya bağışladı. Bağışta bulunacağını jandarmaya bildiren 10 yaşındaki Mecit Karaduman, "Salgın nedeniyle insanlar zor günler geçiriyor. Bende bakım maaşımı bağışlamak istedim" diye konuştu.

Jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak postaneye getirilen Karaduman, jandarmanın yardımıyla gişe memuruna bağış yapacağı parayı teslim etti.

"Örnek teşkil etsin"

Devlet yetkililerin salgına karşı dayanışma çağrısına çok değer verdiklerini ifade eden baba Sadık Karaduman, "Salgınla mücadelede birlik içerisindeyiz, devletimizin yanındayız. Oğlumun da bu kampanyaya verdiği değeri görünce duygulandım. Oğlumun gösterdiği duyarlılığı diğer insanlarında göstermesini ve örnek teşkil etmesini diliyorum" diye konuştu.

Baba Sadık Karaduman, desteksiz yürüyemeyen ve konuşma sıkıntısı yaşayan oğlunun aile için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Küçük bağışçı Mecit Karaduman, tüm insanlara evde kal çağrısında bulundu.