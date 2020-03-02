10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise götürülen 10 yaşındaki Melisa Taşer, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise götürülen 10 yaşındaki Melisa Taşer, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Küçük Melisa, Soma'da gözyaşları arasında toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün parkta oynadıktan sonra baba Musa Taşer ve anne Sevda Taşer ile akşam üzeri evde otururken birden fenalaştı. Babası tarafından ilçede bir özel hastanenin acil servisine götürülen Melisa hemen tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Taşer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa'nın ani ölümü ailesi başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.


Cenazede gözyaşları sel oldu


Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Melisa bugün Soma'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Soma Hicret Cami'nde kılınan cenaze namazına Melisa'nın yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları öğretmenleri katıldı. Cenazede baba Musa Taşer ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazı sonrasında küçük Melisa gözyaşları arasında Soma Belediye Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

Kalp Krizi, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]