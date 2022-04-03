Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu.
Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş'un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu! - Son Dakika