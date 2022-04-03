10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu! - Son Dakika
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10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!

03.04.2022 13:57
10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ailesiyle birlikte sahur yaptıktan sonra uyuyan 10 yaşındaki Muhammed Durmuş sabah yatağında ölü bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu.

SAHUR YAPTIKTAN SONRA UYUDU, BİR DAHA UYANMADI

Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş'un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu! - Son Dakika


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